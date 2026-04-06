İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenler çaldı
ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran'dan gelen füze saldırıları nedeniyle İsrail'in merkezinde sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, İran füzelerini önlemek için hava savunma sistemlerini devreye soktu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.