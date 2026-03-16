İran'ın misillemesinin ardından Kudüs ve Beyt Şemeş'e şarapnel parçaları düştü

İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'de Beyt Şemeş ve Kudüs'e şarapnel parçaları düştü. Hava savunma sistemlerinin aktif hale gelmesi sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

TEL İran'dan yapılan misilleme sonrası İsrail'de Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kenti ile Kudüs'e şarapnel parçaları düştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsrail'in bir çok kenti ile Kudüs'te sirenler çaldı.

Hava savunma sistemlerinin önlemesinin ardından şarapnel parçalarının Beyt Şemeş ve Kudüs'e düştüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisleri misilleme nedeniyle ölen ve yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
