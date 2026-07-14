İran basını: Keşm Adası'nda birkaç patlama sesi duyuldu

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası'nda birkaç patlama sesi duyuldu.

Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası'nın yerel saat ile 19.00'da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi.

Valilik, saldırının detayına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.