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İran basını: Keşm Adası'nda birkaç patlama sesi duyuldu

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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. Hürmüzgan Valiliği, adanın ABD tarafından vurulduğunu açıkladı ancak detay paylaşılmadı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası'nda birkaç patlama sesi duyuldu.

Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası'nın yerel saat ile 19.00'da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi.

Valilik, saldırının detayına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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