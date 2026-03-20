İran misillemesinde hasar alan Hayfa petrol rafinerisindeki onarım "birkaç gün" sürecek

TEL İran misillemesinin hedef aldığı İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisi yakınlarında ilave hasar tespit edildiği, rafinerideki onarım faaliyetlerinin "birkaç gün" süreceği duyuruldu.

Hayfa kentindeki Bazan Petrol Rafinerisinden yapılan açıklamada, İran'ın füze saldırısının ardından gece yürütülen çalışmalarda yeni hasar tespit edildiği bildirildi.

Rafineriden Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan açıklamada, hasarın, "rafinerinin faaliyetleri için hayati önem taşıyan ve rafineri sahasının dışında bulunan, üçüncü bir tarafa ait dış altyapıya" verildiği kaydedildi.

Üretimin büyük ölçüde devam ettiği ancak hasardan etkilenen bölümlerde de faaliyetlerin çok kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Enerji Bakanı Eli Cohen dün İran misillemesinde hedef alınan tesisin "altyapısında ciddi bir hasar" meydana gelmediğini savunmuştu.

Bu hafta başlarında Güney Pars doğal gaz tesisinin hedef alınmasının ardından İran, İsrail ve Körfez'deki enerji altyapısına misillemelerini artırdı.

İran'ın dünkü füze saldırısı sonrası İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisinden dumanlar yükselmiş ve bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri gelmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.