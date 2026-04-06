İsrail basını: Hayfa'daki füze saldırısında enkaz altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İran'ın Hayfa'ya düzenlediği füze saldırısı sonrası yapılan çalışmalarda enkaz altında kalan iki kişinin cesedine ulaşıldı. İsrail ordusu, füzeyi önleme girişimlerinin başarısız olduğunu açıkladı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail basını, İran'ın Hayfa'ya dün düzenlediği füze saldırısında vurulan binanın enkazı altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

İsrail'in Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İran'a ait balistik füzenin isabet ettiği noktada saatler süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

Haberlerde, enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği yönündeki arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Times of Israel gazetesinin haberinde İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtilmişti.

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail ordusunun, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi bulmak için füzenin isabet ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
