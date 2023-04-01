İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer şimdiye kadar olumsuz bir ihbar olmadığını duyurdu.

Komşu ülke İran'da korkutan bir deprem meydana geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi.

DEPREM 11 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.