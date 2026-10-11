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İran'ın Gülistan eyaletinde selde 1 kişi öldü, 2 kişi kayboldu

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İran'ın Gülistan eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 1 kişi öldü, 2 kişi kayboldu. İranlı yetkili Garavi, Minudeşt ilçesinde 14 köy yolunun kapandığını, 19 köyde elektrik kesintisi olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen selde 1 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

İran devlet televizyonuna konuşan Gülistan Kriz Yönetimi Daire Başkanı Abdulgafur Garavi konuya ilişkin bilgi verdi.

Garavi, Gülistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Gülistan eyaletine bağlı Minudeşt ilçesinde 14 köy yolunun kapandığını ve 19 köyde ise elektrik kesintisinin yaşandığını belirten İranlı yetkili, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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