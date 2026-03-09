Haberler

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran tarafından fırlatılan füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı. Tel Aviv başta olmak üzere birçok bölgede sirenler çaldı.

TEL İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerini füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın füzeli misillemelerinin ardından önce İsrail'in kuzeyinde daha sonra başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile Kudüs bölgesinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

