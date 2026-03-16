Haberler

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'de, özellikle Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girerken, halka sığınaklara inmeleri için uyarılar yapıldı.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atıldığı tesbit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken, halktan sığınaklara inmeleri istendi.

İran'dan yapılan misillemenin hemen ardından Tel Aviv ve Lod kenti ile işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin merkezindeki Rishon Leziyon, Ness Ziona, Lod kentleri ile Shoham bölgesine şarapnellerin düştüğünü aktardı.

Öte yandan bazı şarapneller de Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki boş bir alana düştü.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah'dan" yapılan açıklamada ise Rishon Lezion'da şarapnellerin etkisiyle bir aracın maddi hasar gördüğü kaydedildi.

İsrail acil yardım servisleri ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Bu kadını tanıyabildiniz mi? Amedspor maçında kendinden geçti
İlber hocaya veda! Babasının odasında gördüğünü anlatırken dayanamadı
Türkiye'nin dev şirketi iflas etti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar