İran'ın Fordo Nükleer Tesisindeki Santrifüjler Çalışmıyor

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışmadığını açıkladı. Saldırıların Natanz, İsfahan ve Fordo'daki tesislerde ciddi fiziksel hasara yol açtığını vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin saldırıları sonrasında İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda olmadığını ifade etti.

Konuk olduğu Fransız RFI Radyosunda Grossi, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmayı ve ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Grossi, "13 Haziran'da başlayan saldırılar, Natanz, İsfahan ve Fordo'daki 3 tesiste çok ciddi fiziksel hasara neden oldu. Buralar, İran'ın uranyum zenginleştirme ve dönüştürme faaliyetlerini yoğunlaştırdığı yerlerdi." ifadelerini kullandı.

İran'da saldırıya uğramayan başka tesislerin de olduğunu söyleyen Grossi, ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddi hasarlara yol açtığını dile getirdi.

Grossi, "Azalmış kapasiteleriyle İran için aynı ritimde devam etmek çok daha zor olacak." diyerek, söz konusu tesisleri iyi tanıdıklarını ancak yalnızca uydu görüntüleriyle ne kadar hasar oluştuğunun belirlenemeyeceğini kaydetti.

ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda olmadığını belirten Grossi, "Bu makinelerin gücü ve bir santrifüjün teknik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, santrifüjlerin artık çalışır durumda olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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