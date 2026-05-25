İran basını: Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, İran Silahlı Kuvvetleri daha önce Basra Körfezi'nde bir İHA düşürüldüğünü duyurmuştu.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba