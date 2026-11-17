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İran'ın İlam eyaletine bağlı Abdanan kentinde, 14 Kasım'da NGL Dehloran Şirketi çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 işçinin hayatını kaybetmesi protesto edildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdanan'daki Veli Asr Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, işçilerin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

İlam eyaleti savcılığı, kazanın ardından soruşturma başlatıldığını ve NGL Dehloran Şirketi'nin CEO'su ile İl Karayolu İdaresi Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İlam eyaletindeki Deşt-i Abbas kentinden Murmuri kentine gitmek üzere hareket eden işçileri taşıyan servis otobüsü, 14 Kasım'da bölgedeki petrol kuyuları yakınlarında devrilmişti. Kazada 13 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA