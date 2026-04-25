Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve Damadı Kushner İran Görüşmeleri İçin Pakistan'a Gidiyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile özel temsilcisi Steve Witkoff'un, İran ile yapılacak dolaylı barış görüşmeleri kapsamında Pakistan'a gideceğini bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin diplomasiye açık olduğunu "İranlıların da konuşmak istediğini" vurguladı. Leavitt, görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de sürece dahil olabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile birlikte dün akşam İslamabad'a ulaştıklarını ve Arakçi'nin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

Bekayi, İran ile ABD arasında doğrudan bir görüşmenin planlanmadığını, İran'ın görüşlerinin Pakistan üzerinden ABD'ye iletileceğini belirtti. Öte yandan İran'ın İslamabad Büyükelçiliği de Arakçi'nin ziyaret kapsamında ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alacağını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın "iyi bir anlaşma" yapma fırsatı bulunduğunu ifade ederek, bunun için Tahran'ın nükleer silah programından "anlamlı ve doğrulanabilir şekilde" vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da müzakerelere açık olduklarını ancak ablukalar ve tehditlerin gerçek görüşmelerin önünde engel oluşturduğunu kaydetti.

ABD yönetimi kamuoyuna yaptığı açıklamalarda İran'la savaşı sona erdirmek için baskı altında olmadığını savunsa da Batı medyasında yer alan değerledirmelerde görüşmelerin sürmesi, Washington'ın perde arkasında çatışmayı sonlandıracak bir yol aradığının işareti olarak görülüyor. Trump daha önce, süresi dolmak üzere olan ateşkesi müzakerelerin sürmesi amacıyla süresiz olarak uzattığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA