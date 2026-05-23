İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ikinci kez bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile başkent Tahran'da bir kez daha bir araya geldi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Erakçi ile Munir Tahran'da ikinci kez görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Erakçi ile Münir dün gece de bir araya gelmiş, geç saatlere kadar süren görüşmede İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın sona erdirilmesi için gerçekleştirilen diplomatik çabalar ve girişimler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

İki isim, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunmuştu.