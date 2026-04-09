İran Heyeti ABD ile Görüşmeler İçin Pakistan'a Gidiyor. Görüşmelerde ABD'yi Bu Kez Başkan Yardımcısı Jd Vance Temsil Edecek

(ANKARA) - İranlı yetkililer, ABD ile savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler kapsamında bir heyetin bugün Pakistan'a hareket ettiğini açıkladı. İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Moghadam, görüşmelerin cumartesi günü ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yapılacağını duyurdu.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Moghadam, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, müzakerelerin cumartesi günü ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yapılacağını ve "İran tarafından önerilen 10 madde temelinde" yürütüleceğini belirtti. Ancak söz konusu maddelerin içeriğine ilişkin kesin bir bilgi yok. İranlı diplomat, görüşmelerin, "İsrail'in diplomatik girişimi sabote etmek amacıyla ateşkesi defalarca ihlal ettiği yönündeki kamuoyu şüphelerine rağmen" gerçekleştirileceğini vurguladı.

ABD ve İran'ın çelişkili anlatımı

ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan iki haftalık ateşkese ilişkin tarafların anlatımlarındaki çelişkiler dikkati çekiyor. Çelişkiler, medyada sıklıkla gündeme gelen 10 maddelik planın farklı versiyonları etrafında yoğunlaşıyor.

Trump, sosyal medya üzerinden "Gerçek anlaşma" olarak adlandırdığı çerçevede ne istediğini ise "nükleer silah yok ve Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak" şeklinde açıkladı.

İran tarafından ise birden fazla versiyon ortaya konuldu. İran devlet medyası, İran, Irak, Yemen ve Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD'nin yaptırımları tamamen kaldırma taahhüdünü içeren bir plan yayımladı.

Daha sonra İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 10 maddelik planı gündeme geldi. Bu planda uranyum zenginleştirme ile Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesi de yer aldı.

Trump'ın paylaşımında ateşkesin Lübnan'ı kapsadığına dair bir ifade yer almazken, bu konu anlaşmanın şartları açısından başlıca tartışma noktalarından biri olmaya devam ediyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif ateşkesin Lübnan'ı kapsadığını belirtmiş ancak bu husus daha sonra İsrail ve ABD tarafından reddedilmişti.

Kaynak: ANKA