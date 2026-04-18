İran, ABD'nin deniz ablukasının sürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin deniz ablukasının sürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sıkı şekilde yeniden sağladığını açıkladı. Bildiriye göre, yalnızca sınırlı sayıda sivil gemiye kontrollü geçiş izni verilecek.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü açıkladı.

İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, İran'ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD'nin "geçmiş dönemlerde olduğu gibi" taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı ve Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi.

Ayrıca bildiride, ABD'nin, İran'a gelen ve İran'dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verene kadar Hürmüz Boğazı'ndaki sıkı kontrolün devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
