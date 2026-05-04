İran: Hürmüz Boğazı'ndan son saatlerde hiçbir ticari gemi ve petrol tankeri geçmedi

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği yönündeki iddialarını yalanladı.

İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklamasını yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan son saatlerde hiçbir ticari gemi ve petrol tankeri geçmedi. ABD'li yetkililerin iddiaları tamamen asılsızdır." İfadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından ilan edilen kurallara aykırı hareket eden gemilerin ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacağı ve İran güçleri tarafından durdurulacağı uyarısı yer aldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
