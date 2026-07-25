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İran: Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 4 gemi uyarı ateşi ile durduruldu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’ndan belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen güzergahın dışında izinsiz geçmeye çalışan 4 gemiye uyarı ateşi açtığı ve gemilerin rotalarını değiştirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin açıklamasını yayımladı.

Donanmanın Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte izinsiz geçiş yapmaya çalışan 4 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu ve gemilerin rotalarını değiştirdiği belirtildi.

İran ve ABD, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İran, anlaşma gereği, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak gemi geçişlerinin kendi kontrolü haricinde yapılamayacağını savunarak zaman zaman gemilere müdahalede bulunuyor.

Son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güzergahların kullanılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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