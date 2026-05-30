İran: Son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan 20 gemi geçti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 20 petrol tankeri ve ticari geminin koordineli ve izinli geçiş yaptığını duyurdu. Açıklamada, boğazda akıllı kontrol ve gözetim yapıldığı, her türlü saldırganlığa ezici darbelerle karşılık verileceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 20 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 20 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca "Hürmüz Boğazı'nda akıllı kontrol ve gözetim yetkili bir şekilde yürütülürken her türlü saldırganlığa ezici darbelerle karşılık verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
