İran ordusu: Erbil'deki Amerikan karargahını insansız hava araçlarıyla vurduk

İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri, Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan güçlerinin karargahına İHA'larla saldırı düzenledi.

Saldırıda hedeflere önemli hasar verildiği öne sürüldü.