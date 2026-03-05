Haberler

İran ordusu: Erbil'deki Amerikan karargahını insansız hava araçlarıyla vurduk

Güncelleme:
İran Kara Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Amerikan karargahına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda önemli hasar verildiği bildiriliyor.

İran Kara Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Amerikan karargahını insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri, Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan güçlerinin karargahına İHA'larla saldırı düzenledi.

Saldırıda hedeflere önemli hasar verildiği öne sürüldü.

