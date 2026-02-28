İran polisinden "şüpheli durumları ihbar edin" çağrısı

İran Emniyet Genel Komutanlığı ( Polis ), durumun kontrol altında olduğunu belirterek, vatandaşlara şüpheli bir durum karşısında bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonu Emniyet Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Durum kontrol altında ve herhangi bir endişeye mahal yok. Vatandaşlar herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmaları halinde konuyu derhal 110 Polis İmdat hattını arayarak bildirsinler." ifadeleri kullanıldı.