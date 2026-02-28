Haberler

İran polisinden "şüpheli durumları ihbar edin" çağrısı

Güncelleme:
İran Emniyet Genel Komutanlığı, durumun kontrol altında olduğunu belirterek vatandaşları şüpheli durumlar hakkında 110 Polis İmdat hattına bildirimde bulunmaları konusunda uyardı.

İran Emniyet Genel Komutanlığı ( Polis ), durumun kontrol altında olduğunu belirterek, vatandaşlara şüpheli bir durum karşısında bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonu Emniyet Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Durum kontrol altında ve herhangi bir endişeye mahal yok. Vatandaşlar herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmaları halinde konuyu derhal 110 Polis İmdat hattını arayarak bildirsinler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
