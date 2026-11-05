İran Donanması, Hürmüz'de petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını bildirdi

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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin mayına çarptıktan sonra alev aldığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi Hürmüz Boğazı'ndaki olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "güvenli olmayan bölge" olarak nitelendirilen yerde bir petrol tankerinin mayına çarptıktan sonra alev aldığı aktarıldı.

Söz konusu tankerin takip sistemlerini kapatarak yol aldığı ve alev aldıktan sonra durduğu belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın koordinasyon sağlamadan geçmek isteyen gemiler için güvenli olmadığı uyarısı tekrarlandı.

Kaynak: AA