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İran donanması, Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerin alev aldığını bildirdi

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İran donanması, Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerin alev aldığını bildirdi
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İran donanması, Hürmüz Boğazı'nda yasak bölgeden geçmeye çalışan petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını bildirdi. Takip sistemlerini kapatan tankerin hasar gördüğü belirtilirken donanma, kuralları ihlal eden gemiler için bölgenin güvensiz olduğunu vurguladı.

TAHRAN, 28 Ekim (Xinhua) -- İran donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki "yasak bölgeden" geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını bildirdi.

İran ordusunun internet sitesinde salı günü yayımlanan açıklamada, takip sistemlerini kapatan tankerin, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki "güvenli olmayan bölgede" deniz mayınlarına çarpması sonucu hasar gördüğü belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın kuralları ihlal ederek geçmeye çalışan gemiler için kapalı ve güvensiz olmaya devam ettiğini yineleyen donanma, gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri'yle gerekli koordinasyonu sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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