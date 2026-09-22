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İran Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin petrol suçlamasına 'Savaşı siz başlattınız' dedi

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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD'nin petrol fiyatları suçlamasına 'Herkes, savaşı kimin başlattığını hatırlayacak kadar iyi bir hafızaya sahip.' yanıtını verdi. Bekayi, krizi ABD'nin başlattığını ve bunun Hürmüz'de ticari deniz taşımacılığını aksattığını savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yükselen akaryakıt fiyatlarından Tahran'ı sorumlu tutan Amerikalı yetkilileri eleştirerek, "Herkes, savaşı kimin başlattığını hatırlayacak kadar iyi bir hafızaya sahip." ifadelerini kullandı.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin petrol fiyatlarının artışının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almasından kaynaklandığına dair açıklamalarına cevap verdi.

Amerikalı yetkilileri eleştiren Bekayi, "Herkes, savaşı kimin başlattığını hatırlayacak kadar iyi bir hafızaya sahip." diye yazdı.

Krizi ABD yönetiminin başlattığını vurgulayan Bekayi, bunun Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına ve ticari deniz taşımacılığının aksamasına yol açtığını savundu.

İranlı Sözcü, savaşın sorumluluğunu karşı tarafa yükleyerek askeri müdahaleyi savunma eylemi olarak sunmanın yeni bir yöntem olmadığına işaret etti ve 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırısını gerekçelendirme biçimine atıfta bulundu.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlamıştı. 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti. İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kısıtlamıştı.

İran'ın Hürmüz'ü kapatmasının ardından bölgeden petrol akışı büyük oranda durmuş, bu da dünya genelinde petrol fiyatlarının hızla artmasına neden olmuştu.

ABD'li yetkililer petrol fiyatlarının artışının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almasından kaynaklandığını savunuyor.

Kaynak: AA
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