İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İran ve Umman'ın, görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunması planlanıyor"

BENDER ABBASI (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nda geçici rota belirlenmesine ilişkin, "İran ve Umman'ın, görüşme süreci ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulunması planlanıyor." dedi.

Bekayi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri için geçici yeni rota belirlenmesi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "İran ve Umman'ın, görüşme süreci ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulunması planlanıyor. Bölgede kalıcı emniyet yalnızca komşu ülkelerle güven ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu doğrultuda Körfez ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak. Toplantıda Hürmüz Boğazı konusunda gelinen son durumla ilgili diğer kıyıdaş ülkeleri bilgilendireceğiz. Boğaz saldırılardan önce açıktı, İran saldırılardan sonra güvenliğini korumak zorunda kaldı." diye konuştu.

Bekayi, ülkesinin ABD ile varılan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlı kaldığını ancak ABD'nin mutabakatı bozduğunu öne sürdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin ABD'nin girişimlerinden kaynaklandığını hatırlatan Bekayi, artan petrol fiyatlarından dolayı ABD'nin kınanması gerektiğini söyledi.

Bekayi ayrıca, Birleşmiş Milletler'in 3314 sayılı kararına atıf yaparak, ekonomik ve deniz ablukasının saldırganlık girişimi olarak değerlendirilebileceğini ve buna karşılık ilgili ülkenin kendini savunma hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA