İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi'den, Tahran'daki Diplomatik Polis Karakolu'na Saldırıya Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in Tahran'daki İran Diplomatik Polis Karakolu'na saldırısına tepki gösterdi. Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"ABD/İsrail'in, tek görevi İran'daki yabancı elçilikleri ve diplomatik misyonları korumak olan Tahran'daki İran Diplomatik Polis Karakolu'na yönelik saldırıları, ABD'nin diplomasiyi aktif olarak baltalama konusundaki sorunlu siciline bir başka vahim örnek teşkil etmektedir."

Bu durum, ABD'nin İran ile diplomatik müzakereler sırasında bir BM üyesi devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü -bir değil, iki kez- ihlal etmesiyle zaten açıkça görülmüştü. Bu tür eylemler, uluslararası hukukun ve nezaketin en temel ilkelerinin kasıtlı olarak reddedilmesi anlamına geliyor."

Kaynak: ANKA