İran Dışişleri Bakanı: "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok tarihi eser saldırılarda hedef alındı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok tarihi noktayı bombaladığını belirterek, UNESCO'ya bu duruma karşı sessizliğini sonlandırma çağrısında bulundu.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in İran'daki saldırıları sırasında tarihi eserlerin zarar görmesine dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi şunları kaydetti:

"İsrail, İran'da 14. yüzyıla kadar uzanan tarihi eserleri bombalıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan birçok eser hedef alındı. Yüzyılı bile dolduramayacak bir rejimin, kadim geçmişe sahip uluslardan nefret etmesi doğaldır. UNESCO nerede? Sessizliği kabul edilemez."

ABD-İsrail'in saldırıları sırasında Tahran'daki Gülistan Sarayı, İsfahan'daki Çehel Sütun ve Senendec'de bulunan Asef, Salar-ı Said ve Hüsrevabad gibi birçok tarihi eser saldırıların hedefi olmuştu.