İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan bir anlaşmaya hazır olduğunu ve nükleer silah edinmemesi gerektiğini vurguladı. Erakçi, adil bir nükleer anlaşmanın önemine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini de garanti eden bir anlaşmaya hazır olduğunu yineledi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma mesajına yanıt verdi.

İran'ın her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Erakçi, "Bu anlaşma eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan ve nükleer silah edinmemesini garanti eden bir anlaşma olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İran'ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını ve bu tür silahları edinmeye asla çalışmadıklarını kaydetti.

İranlı bakan, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya da anında ve güçlü karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti.

