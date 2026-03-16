Erakçi, Pakistan halkı ve hükümetine ABD-İsrail saldırılarına karşı destekleri için teşekkür etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail saldırılarına karşı Pakistan halkı ve hükümetine gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan halkı ve hükümetine ABD- İsrail'in saldırılarına karşı gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu mübarek, ilahi ve manevi günlerde ve saatlerde, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin saldırganlığı karşısında İran halkına ve hükümetine gösterdikleri güçlü dayanışma ve destekten dolayı Pakistan hükümetine ve halkına içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, Urduca paylaştığı mesajında, ülkesinin "Yüce Allah'a olan tam güveniyle, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmada kararlı ve azimli bir şekilde durduğunu" belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
