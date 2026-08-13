Haberler

Erakçi'den Fransa'ya: İkiyüzlülük bariz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa'nın insan hakları eleştirilerine yanıt vererek, Fransa'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve İran'a yönelik saldırganlığa desteğinin ahlaki üstünlük iddialarını geçersiz kıldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "insan hakları" gerekçeleriyle ülkesi aleyhinde açıklama yayımlayan Fransa'ya, " İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve İran'a saldırganlığa verdiğiniz destek kendinize atfettiğiniz her türlü ahlaki üstünlüğü yok etti." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Fransa'nın İran'daki protestocuların idam edilmesine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Fransa'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısındaki tutumunu hatırlatan Erakçi, "Fransa gibi ülkeler dünyaya insan hakları ve uluslararası hukuk hakkında vaaz vermeyi bırakmalı. İkiyüzlülük bariz ve utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve İran'a saldırganlığa verdiğiniz destek kendinize atfettiğiniz her türlü ahlaki üstünlüğü yok etti." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve 26 ülkenin İran'da "protestocuların idam edilmesini ve keyfi gözaltıları" ortak bir açıklamayla kınadığını duyurmuştu. ???????

Kaynak: AA
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
Sel sularına kapılan anne ile iki kızından kahreden haber

Sel sularına kapılan anne ile iki kızından kahreden haber
Alihan Kuriş suç örgütü yapılan operasyondan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Süleymancılara yapılan operasyondan ilk görüntüler! Silah, para...
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı

Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Son ses çaldığı marş başına iş açtı
Samsun'da 3 çocuk babası şahıs hobi atölyesinde asılı bulundu

3 çocuk babasıydı! En mutlu olduğu yerde korkunç halde bulundu