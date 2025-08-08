İran Dışişleri Bakanı'ndan Gazze için İslam İşbirliği Teşkilatı'na Olağanüstü Toplantı Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Gazze'deki insani felaketle ilgili acil bir toplantı yapılmasını talep etti. Erakçi, toplantıda insani yardımın ulaştırılması, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve Filistin halkının haklarının savunulmasının önemini vurguladı.

TAHRAN, 8 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na Gazze'de devam eden insani "felakete" ilişkin olağanüstü toplantı düzenleme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, Erakçi'nin söz konusu çağrıyı çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el-Suud'a hitaben gönderdiği mektubunda yaptığı belirtildi.

Erakçi'nin söz konusu toplantıda, Gazze'ye insani yardımın acil olarak ulaştırılmasına yönelik koordinasyon sağlanması, "İsrail'in saldırılarını" durdurmak ve bu saldırıların hesabının sorulmasını sağlamak üzere ortak tutum ve tatbiki önlemlerin benimsenmesi ve Filistin halkının haklarının savunulmasının önemi gibi konuların ele alınmasını talep ettiği belirtildi.

Erakçi mektubunda, "Gazze'de yaşananlar sadece insani bir kriz değil, aynı zamanda kuşatma altındaki sivil nüfusun sistematik olarak yok edilmesidir. İşlenen suçların boyutu ve ciddiyeti, acil ve koordineli önlemlerin alınmasını gerektirmektedir" dedi.

Gazze'deki durumu "soykırım" olarak nitelendiren Erakçi, İsrail'i Gazze'yi yeniden işgal etmek ve tamamen ilhak etmek için "stratejik ve yasadışı niyetle" hareket etmekle suçladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.