İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısırlı mevkidaşıyla nükleer müzakereler hakkında görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerin başarıya ulaşmasının ABD'nin aşırı taleplerden kaçınmasına bağlı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşme sırasında mevkidaşına, müzakere sürecinin başarıya ulaşmasının ABD'nin ciddiyetine, gerçekçi yaklaşımına ve yanlış hesaplamalar ile aşırı taleplerden kaçınmasına bağlı olduğunu söyledi.

İranlı Bakan ayrıca, ülkesinin sorunları diplomasi yoluyla çözme konusundaki kararlılığını vurguladı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Görüşmeler, daha sonra 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, dün sabah yaklaşık 3 saat gerçekleşen toplantının ardından akşam yeniden bir araya gelmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.