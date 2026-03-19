Erakçi'den ABD Savaş Bakanlığının ek bütçe talebi için "Bu, buz dağının sadece görünen kısmı" yorumu Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savaş Bakanlığının İran ile savaşı finanse etmek için ek 200 milyar dolar bütçe istemesini eleştirerek, bu bütçenin yalnızca 'buz dağının görünen kısmı' olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savaş Bakanlığının İran ile savaşı finanse etmek için ek 200 milyar dolar bütçe istemesine ilişkin, "Bu 200 milyar dolar buz dağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Bİnyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Savaş Bakanlığının İran ile savaşı finanse etmek için Kongre'den ek 200 milyar dolar bütçe istediğine dair haberin ekran görüntüsünü paylaşarak, yorumda bulundu.

İranlı Bakan, şunları kaydetti:

"Bu 200 milyar dolar buzdağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Binyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler."

Washington Post gazetesinin dün konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Savaş Bakanlığının, İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için Kongre'den 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
