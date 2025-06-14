İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD ile Müzakerelere Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in saldırıları sonrası ABD ile nükleer müzakerelerin meşruiyetini sorguladı. Tahran, önceliğinin İsrail'e karşı mücadele olduğunu vurguladı.

(ANKARA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile İran'ın nükleer programına ilişkin sürdürülen dolaylı müzakerelerin meşru olmayacağını söyledi.

Arakçi, "Şu anki koşullarda, siyonist rejimin İran halkına yönelik saldırıları sona ermeden, saldırganın başlıca destekçisi ve suç ortağı olan bir tarafla diyaloğa katılmanın hiçbir anlamı yoktur" dedi. İranlı Bakan, Tahran'ın şu an İsrail'e karşı koymaya odaklanmış olduğunu belirtti.

İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakereler, 2015'te imzalanan ancak daha sonra ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesiyle çöken uğrayan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın ardından, İran'ın nükleer programının kontrol altına alınması karşılığında yaptırımların kademeli olarak kaldırılması amacıyla yürütülüyor.

Milli Güvenlik Konseyi toplandı

Öte yandan, İran'ın en üst güvenlik organı olan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi (SNSC), İsrail'e yönelik misilleme sürecinin devamı için bir araya geldi. İran devlet medyası, toplantıda Tel Aviv'in "düşmanca eylemlerine" karşı atılacak yeni adımların ele alındığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail ordusu: İran'ın misilleme saldırıları bu akşam da devam edecek

Tel Aviv halkına bu gece de uyku yok! Alarm duruma geçildi
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar

İşte sınırımızdaki İran-İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
Narin cinayetinde gerekçeli karar: Aile olayın aydınlatılmasını engelledi

Narin cinayeti davasında gerekçeli karar çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.