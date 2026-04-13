Haberler

İran: İslamabad mutabakatına birkaç adım kala abluka tehdidiyle karşı karşıya kaldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'da yapılan İran-ABD müzakerelerinde aşırı iddialı hedefler ve abluka tehditleri ile karşılaştıklarını belirtti. Erakçi, İslamabad mutabakatına birkaç adım kala mevcut durumun olumsuz olduğuna dikkat çekti.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi ayrıca, "Görünüşe göre hiç ders alınmamış. İyi niyet iyi niyeti doğurur, düşmanlık düşmanlık getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

