İran Dışişleri Bakanı Erakçi vize sorunu nedeniyle BM'deki toplantıya katılamayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD vizesi sorunu nedeniyle Birleşmiş Milletler'deki toplantıya katılamayacak.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) toplantıya ABD vizesi sorunu nedeniyle katılamayacağını duyurdu.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konyesi'ndeki (BMGK) toplantı için ABD'ye gideceği şeklindeki açıklaması hatırlatılan Bekayi, söz konusu ziyaretin mevcut şartlarda ABD vizesi sorunu nedeniyle iptal edildiğini ve Erakçi'nin ABD'ye gitmeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
