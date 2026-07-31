İran Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkidaşıyla bölgesel konuları ele aldı
TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabına göre, Erakçi ve Miliband telefonda görüştü.
Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı aktarılan açıklamada, başka detay verilmedi.
Kaynak: AA