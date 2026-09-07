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İran Dışişleri Bakanı ile İİT Genel Sekreteri, İran'a yönelik saldırıları ve bölgesel konuları görüştü

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HÜRMÜZGAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile İran'a yönelik saldırıları ve bölgesel konuları ele aldı.

HÜRMÜZGAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile İran'a yönelik saldırıları ve bölgesel konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve Ahmed telefonda görüştü.

İİT Genel Sekreterliğine seçilen Ahmed'i tebrik eden Erakçi, yeni genel sekreterin İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sunması konusunda taşıdığı ümidi dile getirdi.

Görüşme sırasında Erakçi, İİT Genel Sekreteri'ne ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bu saldırılar sonucunda bölgede meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi vererek, İslam ülkelerinin İran'ın egemenliğine karşı yapılan saldırılara tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Erakçi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını sürdürdüğünü ve her iki ülkenin de haklarının korunması amacıyla bir bütünlük içerisinde etkili bir pozisyon alınması gerektiğinin altını çizdi.

Erakçi ayrıca, İİT Genel Sekreteri Ahmed'i Tahran'a davet ederek ziyaretin en kısa sürede gerçekleşmesini umut ettiğini söyledi.

Kaynak: AA
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