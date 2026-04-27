İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konuları ele aldık." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Putin ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Putin ile bir buçuk saatten uzun süren "çok iyi bir" görüşme yaptıklarını kaydeden Erakçi, "Görüşmede, bölgesel meseleler, ikili ilişkiler, savaş ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konular ele alındı. Mevcut koşullarda (Rusya ile) işbirliği için uygun bir zemin bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, Rusya'ya savaş boyunca İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini ve ülkesinin yeni koşullarda Rusya ile stratejik ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
