İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Pentagon yalan söylüyor, savaşın ABD'ye maliyeti 100 milyar dolar"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ABD'ye maliyetinin 100 milyar dolara ulaştığını ve ABD Savaş Bakanlığının (Pentagon) konuyla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Pentagon'un savaşın maliyetinin 25 milyar dolar olduğuna dair açıklamasına değindi.

Pentagon'un açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Erakçi, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun kumarının Amerika'ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "önce Amerika" sloganına atıfta bulunan Erakçi, şunları kaydetti:

"ABD vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler çok daha yüksek. Her Amerikan hanesi için aylık yük 500 dolar ve bu tutar hızla artıyor. Önce İsrail gelir; Amerika ise her zaman sonra."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
