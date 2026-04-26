İran Dışişleri Bakanı Erakçi Pakistan'dan ayrıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'dan ayrılarak bir sonraki durağı Moskova'ya hareket etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Umman ziyaretinin ardından bir kez daha geldiği İslamabad'dan ayrıldı.

Erakçi, üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'ya gitti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

İran basını, Erakçi'nin, Pakistan aracılığıyla ABD'ye ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin belirtildiği bir mektup ilettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
