İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Meclis Başkanı ve Kenyalı mevkidaşıyla bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Meclis Başkanı Berri ve Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erakçi ile Berri görüşmesinde, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Öte yandan, Erakçi'nin Kenyalı mevkidaşı Mudavadi ile yaptığı görüşmede ise Batı Asya'daki güvenlik durumu ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölge güvenliğine etkilerinin ele alındığı ifade edildi.

Erakçi görüşmede, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensizlik sorunlarına dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler Şartı'nın korunması ve ABD'nin ihlallerinden dolayı hesap vermesi için uluslararası adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Kenya Dışişleri Bakanı Mudavadi de, ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve güç kullanımından kaçınılması gerektiğine işaret ederek, bölgede barışın sağlanması için diplomasinin önemini vurguladı.