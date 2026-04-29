İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Meclis Başkanı ve Kenyalı mevkidaşıyla bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Meclis Başkanı Berri ve Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erakçi ile Berri görüşmesinde, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Öte yandan, Erakçi'nin Kenyalı mevkidaşı Mudavadi ile yaptığı görüşmede ise Batı Asya'daki güvenlik durumu ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölge güvenliğine etkilerinin ele alındığı ifade edildi.

Erakçi görüşmede, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensizlik sorunlarına dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler Şartı'nın korunması ve ABD'nin ihlallerinden dolayı hesap vermesi için uluslararası adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Kenya Dışişleri Bakanı Mudavadi de, ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve güç kullanımından kaçınılması gerektiğine işaret ederek, bölgede barışın sağlanması için diplomasinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi