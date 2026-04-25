İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İslamabad'da Pakistan Başbakanı ile görüştü

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile görüştü.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Şerif, Erakçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, bölgesel konular ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Erakçi'nin, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, "ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın" sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
500

