İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, savaşın sonlandırılması hakkında görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov savaşın sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ile Lavrov telefonda görüştü.
Erakçi görüşmede Rus mevkidaşına, ülkesinin savaşın sona erdirilmesine ilişkin tutumunu aktararak, ABD ve İsrail'in saldırganlığına ilişkin bilgi verdi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba