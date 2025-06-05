İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Diplomasi Penceresi Açık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerde uranyumun zenginleştirilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu ancak diplomasi penceresinin açık olduğunu ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirtti.

Erakçi, Lübnan'ın Al Manar televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer müzakere sürecini değerlendirdi.

İran'ın, ABD ile gerçekleştirdiği müzakerelerin "karşılıklı saygı ortamında ve anlaşmaya varma yönünde ciddi bir iradeyle yapıldığını" söyleyen Erakçi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunun iki taraf arasındaki en önemli ve temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğuna dikkati çekti.

Ülkesinin sivil nükleer programını sürdürme konusunda kararlı olduğunu aktaran Erakçi, "Zenginleştirme, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçlarımızı karşılamak için elzemdir. Yurt içinde üretilen radyoaktif izotoplar, her yıl 1 milyondan fazla hastanın tedavisine yardımcı oluyor. Bilim insanlarımızdan bazıları bu başarıya ulaşabilmek için canlarını feda etti. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

ABD'nin İran'a gönderdiği nükleer anlaşma teklifine ilişkin Erakçi, "ABD'nin son önerisi inceleniyor ve uygun zamanda İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda yanıt verilecek." ifadelerini kullandı.

Erakçi, "Diplomasi penceresinin hala açık olduğuna ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulma ihtimalinin gerçek olduğuna inanıyorum." dedi.

İran ile ABD nükleer görüşmeleri ve Trump'ın teklifi

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Taraflar, bugüne kadar Umman aracılığında beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmelerin yeri ve zamanı henüz belirlenmedi.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise beklentilerini karşılamayan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.