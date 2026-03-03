Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'ı tehdit olarak göstermesine karşı çıkarak, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini ifade etti. Erakçi, Amerikan halkının daha iyi birşeyi hak ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, ülkesinin İran'la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yanıt verdi.

Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrede katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." demişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu

İki ülkede çok sayıda patlama! Füzeler yağmur gibi yağdı
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek

Savaşta tarafını seçen Yunanistan da harekete geçti
Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi

Süper Lig'in yıldız ismi ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz

Çok sayıda ülke diken üstünde! Arakçi meşru hedef ilan etti
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi