İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Alman mevkidaşı Wadephul ile bölgesel konular hakkında görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Wadephul telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgesel konular ve ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirme yönündeki diplomatik girişimler ele alındı.

Erakçi ayrıca Alman mevkidaşına, İran'ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu diplomatik girişimler hakkında bilgi vererek ülkesinin konuyla ilgili tutumunu anlattı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
