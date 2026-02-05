Haberler

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, nükleer meseleler üzerine ABD ile yapılacak müzakerelere katılmak üzere Umman'a seyahat etti. Diplomatik süreçte adil ve kabul edilebilir bir anlaşma hedefleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yarın gerçekleştirilecek müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi'nin beraberindeki diplomatik heyetle Umman'a hareket ettiğini bildirdi.

ABD ile yarınki müzakerelere ilişkin Bekayi, "Bu diplomatik girişim, nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlayışa ulaşma amacıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın müzakere masasındayken saldırıya uğradığını unutmadıklarına dikkati çeken Bekayi, "Aynı zamanda, İran halkının çıkarlarını güvence altına almak ve bölgede barış ve huzuru korumak için diplomasiyi kullanma fırsatını kaçırmamak da sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, sürecin şekillenmesinde rol oynayan tüm dost komşu ve bölgedeki ülkelere minnettar olduklarını ve Amerikan tarafının bu sürece "sorumluluk, gerçekçilik ve ciddiyetle" katılmasını umduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan Konyaspor'a iki transfer birden

Süper Lig devinin iki yıldızını da kaptılar
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Soğuk havada binlercesi kaskatı kesildi, kafesini kapan toplamaya başladı

Binlercesi soğukta kaskatı kesildi, kafesini kapan toplamaya başladı
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu

Çığlıkları caddeyi inletti! Kan donduran anlar kamerada
Trabzonspor'dan Konyaspor'a iki transfer birden

Süper Lig devinin iki yıldızını da kaptılar
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Şiddetle öneriyor! 75 yaşındaki veteran atlet sağlığını bakın neye borçluymuş

75 yaşındaki veteran atlet sağlığını bakın neye borçluymuş