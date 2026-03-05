Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin kara işgaline hazırlıklı olduklarını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası kara işgali karşısında hazırlıklı olduklarını ve ateşkes talebinde bulunmadıklarını açıkladı. Erakçi, İran'a yönelik Amerika ve İsrail'in saldırılarından sorumlu olduklarını belirtti.

NEW İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduğunu ve ateşkes talebinde bulunmadığını söyledi.

Bakan Erakçi, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda, İran'a yönelik ABD ile İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, İran'ın olası bir ABD kara işgaline hazırlıklı olduğunu, Washington'la herhangi bir müzakereyi reddettiklerini belirtti.

ABD'nin olası kara işgalinden korkup korkmadığı sorulan Erakçi, "Hayır, onları bekliyoruz. Çünkü onlarla yüzleşebileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur." dedi.

Erakçi, İran'daki bir okula düzenlenen saldırıda 171 kız çocuğunun hayatını kaybettiğine dikkati çekerek bu saldırıdan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu.

Bu süreçte müzakere ve ateşkes talebinde bulunmadıklarını söyleyen Erakçi, Haziran 2025'teki saldırılara atıfta bulunarak, "Daha önceki seferde ateşkesi isteyen İsrail'di. 12 gün boyunca onların saldırganlığına direndikten sonra koşulsuz ateşkes istediler." ifadelerini kullandı.

Erakçi, nükleer müzakerelerin ortasında ülkesine saldırıldığına işaret ederek "Gerçek şu ki, ABD ile müzakere konusunda olumlu bir deneyimimiz yok. Özellikle de bu yönetimle. Geçen yıl ve bu yıl iki kez müzakere ettik ve müzakerelerin ortasında bize saldırdılar." ifadesini kullandı.

"Bu savaşın kazananı yok." diyen Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in yerine yeni birinin seçilmesi konusunda ise "anayasal süreci" takip etmek durumunda olduklarını, çatışmalar nedeniyle bu sürecin uzayabileceğini kaydetti."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor