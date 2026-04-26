İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin, Pakistan'a Yeniden Ziyareti Bekleniyor

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Umman ziyaretinin ardından ve Rusya temasları öncesinde yeniden Pakistan'ı ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı tarafından aktarılan habere göre, Arakçi'nin, Umman ziyaretinin ardından ve Rusya temasları öncesinde Pakistan ziyaretinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik politikaları ve bölgesel gerilimlerin ele alındığı görüşmeler kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş, ancak İslamabad'dan somut bir ilerleme sağlanamadan ayrılmıştı.

Kaynak: ANKA